Internacional portuguesa Jéssica Silva reforça tetracampeão europeu Lyon

A futebolista internacional portuguesa Jéssica Silva, que alinhava na formação espanhola do Levante, vai reforçar as francesas do Lyon, tetracampeãs europeias em título, anunciou hoje o presidente do clube gaulês.No Twitter da equipa feminina do Lyon, Jran-Michel Aulas confirmou, entre outras, a contratação de "Jéssica Silva, internacional portuguesa".As outras jogadores que vão reforçar o Lyon são a inglesa Nikita Parris (Manchester City) a belga Janice Cayman (Montpellier) e a jovem guarda-redes Katriina Talaslahti (Bayern Munique).Natural de Odemira, Jéssica Silva, de 24 anos, conta sete golos em 64 jogos pela seleção portuguesa feminina de futebol.