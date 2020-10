João Almeida lidera Volta a Itália com 17 segundos de vantagem. Guerreiro reconquista camisola azul

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) manteve esta quarta-feira a liderança da Volta a Itália em bicicleta com 17 segundos de vantagem, numa 17.ª etapa ganha pelo australiano Ben O'Connor (NTT). Guerreiro reconquistou a camisola azul.

O'Connor, de 24 anos, cumpriu os 203 quilómetros entre Bassano del Grappa e Madonna di Campiglio em 5:50.59 horas, chegando isolado após integrar a fuga do dia, 31 segundos à frente do austríaco Hermann Pernsteiner (Bahrain-McLaren), segundo, e 1.10 minutos diante do belga Thomas de Gendt (Lotto Soudal), terceiro.

Na geral, os principais favoritos chegaram 5.11 minutos depois do vencedor, sem mudanças nos primeiros lugares, com Almeida, que cortou a meta em 15.º, a vestir a camisola rosa à frente da dupla da Sunweb.

O português tem 17 segundos de vantagem para o holandês Wilco Kelderman, segundo, e 2.58 minutos para o australiano Jai Hindley, terceiro na geral.

Na quinta-feira, a 18.ª etapa liga Pinzolo a Laghi di Cancano em 207 quilómetros, que incluem duas subidas de primeira categoria, uma delas quase em cima da meta, e uma de categoria especial, o Passo di Stelvio.