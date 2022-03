O colombiano Sergio Higuita (Bora) é o novo líder da Volta à Catalunha após a sexta etapa, que teve o equatoriano Richard Carapaz (Ineos) como vencedor. João Almeida (UAE) caiu do primeiro para o terceiro lugar da geral quando este domingo se realiza a sétima e última tirada da prova.





O ciclista português e a sua equipa não conseguiram evitar uma fuga de mais de 100 quilómetros de Higuita e Carapaz, com João Almeida a ficar a 52 segundos do primeiro posto depois de terminar no grosso do pelotão.