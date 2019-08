João Rodrigues aclamado no Porto após conquista da 81ª edição da Volta a Portugal

Milhares de pessoas, na sua esmagadora maioria adeptos do FC Porto (entre eles o presidente do clube, Pinto da Costa), levaram este domingo ‘ao colo’ João Rodrigues rumo à vitória na 81ª Volta a Portugal em bicicleta.No contrarrelógio final de 19,5 km, que ligou Gaia à avenida dos Aliados, no Porto, o ciclista da equipa W52-FC Porto fez menos 27 segundos do que o anterior camisola-amarela, Jóni Brandão (Efapel). Como ambos estavam com o mesmo tempo à partida para a derradeira etapa, essa acabou por ser a vantagem final de Rodrigues na classificação."Ainda não caí em mim. Sei que acabei de fazer algo especial e histórico, mas espero desfrutar com a minha equipa, que me ajudou a conquistar esta corrida. Será algo marcante na minha carreira", disse João Rodrigues após o triunfo.Esta tirada ficou assinalada pela presença de milhares de pessoas nas ruas do Porto e de Gaia, criando um ambiente de grande festa. João Rodrigues falou de um final da Volta "bastante especial" e de momentos "únicos" que quer guardar "para sempre".Jóni Brandão, segundo classificado, promete continuar a lutar por um triunfo na competição. "Enquanto for ciclista, o sonho vai continuar de pé. Se não foi este ano, irá um dia bater à porta", disse.João Rodrigues é natural de Faro e nasceu no dia 15/11/1994 (24 anos). É tido como um dos mais completos ciclistas do pelotão nacional.Começou a correr em equipas de Tavira até se transferir para o FC Porto, em 2016. Na temporada passada deu um salto qualitativo ao classificar-se em sétimo lugar na classificação geral da Volta a Portugal.Já este ano, foi nono na Volta ao Algarve (prova onde estiveram presentes diversas equipas da primeira linha mundial) e venceu a Volta ao Alentejo.O triunfo na Volta a Portugal que ontem terminou é o ponto mais alto da sua carreira.