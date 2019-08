João Sousa eliminado na 1.ª ronda do US Open

João Sousa, 44º jogador do ranking mundial, foi ontem eliminado na primeira ronda do US Open, em Nova Iorque. O tenista português perdeu frente ao australiano Jordan Thompson, 55º da hierarquia, por 6-3, 6-2 e 6-4, em duas horas e sete minutos.

João Sousa, de 30 anos, alcançara, pela primeira vez na carreira, os oitavos de final do quarto torneio do Grand Slam no ano passado. O vimaranense foi então travado por Novak Djokovic (6-3, 6-4 e 6-3), que viria a conquistar o título pela terceira vez.

Ao contrário do luso, o suíço Roger Federer (3º ATP) avançou para a segunda ronda, após vencer o estreante indiano Sumit Nagal (190º ATP) por 4-6, 6-1, 6-2, 6-4.