Jóni Brandão é o novo líder da Volta a Portugal

Jóni Brandão (Efapel) assumiu esta quinta-feira a liderança da Volta a Portugal em bicicleta, situação que lança grande expectativa para as derradeiras três etapas da competição, que termina no próximo domingo, no Porto.A tirada desta quinta-feira, que ligou Bragança a Montalegre, em plena serra do Larouco (156,2 km), foi ganha por Luís Gomes (Rádio Popular-Boavista), à frente de um grupo de fugitivos. Na escalada final, Jóni Brandão, que era terceiro classificado à partida para a etapa, ganhou preciosos segundos a João Rodrigues e Gustavo Veloso (ambos do W52-FC Porto), que terão acusado os efeitos das quedas do dia anterior, na chegada a Bragança."Está tudo em aberto. Por um segundo se ganha, por um segundo se perde. O que interessa é a camisola amarela nos Aliados", disse Jóni Brandão. Já Gustavo Veloso, anterior líder, referiu: "Uma queda afeta sempre. Vamos ver nos próximos dias como corre."