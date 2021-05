Um jogador de futsal do Centro Social da Bufarda, Peniche, morreu no hospital, no sábado, após se ter sentido indisposto no jogo na noite de sexta-feira.Ricardo Costa, de 25 anos, guarda-redes, sentiu dificuldades respiratórias a cinco minutos do fim do jogo com o Centro Social de Évora de Alcobaça.Foi assistido e hospitalizado, mas não resistiu.