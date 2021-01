Morreu Alex Apolinário, o jogador do Alverca que caiu inanimado no relvado. Recorde os últimos momentos

O jogador do Alverca Alex Apolinário morreu esta quinta-feira após sofrer uma paragem cardiorrespiratória durante um jogo com o União de Almeirim.O atleta foi reanimado já dentro da ambulância antes de ser transportado para o Hospital Distrital de Vila Franca de Xira, informou o clube do Campeonato de Portugal de futebol.O jogo estava a ser transmitido em direto pelo clube e foi possível ver que os outros jogadores rezavam enquanto Alex era assistido.

A mãe do jovem tinha revelado que Alex Apolinário estava a recuperar de forma "surpreendente" e que iria "repetir todos os exames, para se perceber o que realmente aconteceu naquela convulsão, naquela paragem cardiorrespiratória".



O estado de saúde do atleta sofreu um revés e este acabou por morrer esta quinta-feira, anunciou o FC Alverca.