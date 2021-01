Jogador do Alverca Alex Apolinário tem lesões cerebrais

Alex Apolinário está a lutar pela vida no Hospital de Vila Franca de Xira. O jogador do Alverca, de 24 anos, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no passado domingo, aos 27 minutos do jogo com o Almeirim para o Campeonato de Portugal, terá sofrido lesões cerebrais, apurou o Correio da Manhã junto de fontes hospitalares.









O Alverca confirmou esta segunda-feira que o avançado está numa situação crítica. “O atleta encontra-se em estado grave, estabilizado e em coma induzido”, comunicou o clube. O CM sabe que, à data desta segunda-feira, o prognóstico apontava para lesões cerebrais graves. Em caso de evolução favorável nos próximos dias, e quando tiver alta médica, o regresso aos relvados será praticamente impossível.

Ao que o CM apurou, o cérebro de Alex Apolinário terá estado mais de seis minutos sem receber oxigénio, o que implica consequências negativas para o jogador em termos cognitivos e motores. Ou seja, em cima da mesa está não só a possibilidade de o avançado ficar sem jogar, mas também de ficar com dificuldades a andar e de pensar.





“O bombeiro disse primeiro que não estavam a conseguir reanimá-lo, para desespero de todos. Alguns minutos depois, saiu novamente [da ambulância] e disse que o conseguiram estabilizar”, revelou nas redes sociais Bruno Bello Vicintin, empresário de Apolinário, que esteve presente no trágico momento. O tempo passado até que se conseguisse recolocar o coração a bater está na origem das lesões cerebrais.