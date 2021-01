Jogador do Alverca Alex Apolinário em coma induzido após paragem cardiorrespiratória

O futebolista brasileiro Alex Apolinário, do Alverca, encontra-se em estado grave e em coma induzido, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no domingo, informou esta segunda-feira o clube do Campeonato de Portugal.

"Segundo informações do corpo clínico do Hospital de Vila Franca de Xira, o atleta encontra-se em estado grave, estabilizado e em coma induzido", lê-se numa nota publicada no Facebook do clube.

No mesmo comunicado, os ribatejanos agradecem "a onda de solidariedade com o atleta que chegou dos quatro cantos do mundo".

"Em nome do Alverca Futebol SAD, em nome do atleta e seus familiares, agradecemos aos profissionais de saúde, e a todos que endereçaram mensagens, clubes, atletas, instituições e adeptos de todo o mundo, que se juntaram a nós numa gigantesca demonstração de apreço pela vida humana", finalizou o comunicado da SAD alverquense.

No domingo, Alex Apolinário sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo Alverca - União de Almeirim, a contar para o Campeonato de Portugal.