Jovem promessa do badminton português morre aos 16 anos

O jovem promessa do badminton português, Tomás Sacramento, morreu esta sexta-feira aos 16 anos. Segundo o comunicado da Federação Portuguesa de Badminton, Tomás morreu em "consequência de problemas pós-operatórios".O jovem era natural e residente das Caldas da Rainha.Leia o comunicado da Federação Portuguesa de Badminton na integra:"O Badminton está de luto.Faleceu, em consequência de problemas pós-operatórios, um dos nossos mais promissores jogadores da modalidade, atleta da UAARE: O Tomás! O Tomás Sacramento. Na flor da idade, com toda uma vida para conhecer e percorrer, partilhando a amizade dos seus pais, avós, irmã e demais família e amigos, repentinamente, deixou-nos, passando a ocupar um lugar no céu.Fica esta ausência eterna que o tempo, lentamente, irá diluindo por força da habituação que acompanha o homem, levando-o a acabar por se render e aceitar o destino, por mais cruel que este se identifique e apresente.Natural e residente na cidade das Caldas da Rainha, perdurará, para sempre, na memória de todos nós a gentil e simpática presença do Tomás: Como jogador, como amigo, como filho, como rapaz educado, generoso, feliz e amante da vida!À família enlutada, as nossas mais sentidas e sinceras condolências"