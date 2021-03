Leão faminto leva Taça da Liga de futsal

Sem contestação. O Sporting goleou (6-2) o Benfica e levou a Taça da Liga de futsal para o seu museu, colocando fim a uma série de três conquistas do eterno rival nesta competição. Com este triunfo, os leões passam também a somar tantas vitórias (3) na prova quanto os encarnados. E o dérbi deste domingo no Pavilhão Multiusos de Sines até parecia que ia ser equilibrado... mas a balança pendeu após o descanso.O marcador foi inaugurado aos 7 minutos, graças a um remate forte de Alex Merlim. Visto que se tratava de uma final, o técnico do Benfica, Joel Rocha, não teve receio em recorrer ao ‘5 para 4’ ainda a meio do 1º tempo, na tentativa de chegar à igualdade. Porém, nessa fase era Guitta, guardião do Sporting, que ia travando as investidas dos encarnados com enormes intervenções. À entrada para o derradeiro minuto da 1ª parte, Rocha ultrapassou a oposição de Arthur e bateu André Correia com uma ‘bomba’ de pé esquerdo. O descanso chegou com o leão na frente (2-0), mas ainda nada estava decidido.Contudo, os verdes-e-brancos entraram forte no recomeço e Zicky Té (21’ e 37’) e Pauleta (23’) deram contornos de goleada ao resultado. O Benfica ainda reagiu graças a um bis de Silvestre, mas essa reação foi curta... e chegou tarde. Nos últimos segundos, João Matos ainda aproveitou uma perda de bola disparatada de André Correia para fazer o 6º golo."Este foi dos troféus que mais gozo me deu vencer", afirmou Nuno Dias, técnico do Sporting. Já o homólogo do Benfica destacou a exibição de Guitta: "O melhor da final foi o guarda-redes do Sporting."