Mação sagra-se campeão distrital de futsal após vencer por 60-0

O Mação sagrou-se campeão distrital de futsal, ao levar de vencida na última jornada o Benavente, que jogou com 3, por 60-0. Os novos detentores do título terminaram em igualdade pontual com o Vitória de Santarém, que na penúltima ronda tinha os mesmos pontos que o Mação, mas com uma vantagem de 33 golos.A diferença foi, assim, amplamente esbatida, na medida em que a equipa escalabitana recebeu e venceu por 7-5 o Ribeira Fárrio. As duas equipas terminaram o campeonato com 49 pontos: o Mação com 137 golos marcados e 46 sofridos, frente ao saldo de 125-59 do V. Santarém.A Associação de Futebol de Santarém (AFS) promete reagir com dureza. A reação do organismo que tutela o futebol distrital deve-se ao facto do Benavente FC se ter apresentado a jogo com apenas três elementos - um guarda-redes e dois jogadores de campo - o mínimo para disputar a partida, de acordo com os regulamentos oficiais da prova.Fonte da AFS admitiu aoque do ponto de vista regulamentar pouco haverá a fazer, uma vez que o regulamento da prova foi cumprido, mas serão equacionadas todas as alternativas.