Max Verstappen sofre acidente no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Veja o momento

A Red Bull comunicou há pouco que Max Verstappen foi transportado para o hospital para exames adicionais depois do acidente sofrido pelo piloto holandês na primeira volta do Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

De acordo com a nota da equipa austríaca, Max "saiu do carro pelo próprio e foi de imediato transportado para o centro médico do circuito de Silverstone. Feita a observação pelos médicos no circuito, foi transportado para um hospital local para exames adicionais".