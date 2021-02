Naomi Osaka vence Open da Austrália

A tenista japonesa Naomi Osaka conquistou ese sábado o título do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao derrotar a norte-americana Jennifer Brady na final em Melbourne Park, em dois 'sets'.

A número três mundial e antiga campeã do 'major' dos Antípodas levou a melhor diante da 24.ª colocada do 'ranking' WTA, naquele que foi o quarto encontro entre ambas, pelos parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 17 minutos.

Graças ao triunfo, Naomi Osaka alcançou o quarto título do Grand Slam, depois dos troféus no Open dos Estados Unidos (2018 e 2020) e no Open da Austrália (2019), e vai ascender à segunda posição da hierarquia mundial, enquanto Jennifer Brady ascenderá ao 13.º lugar.