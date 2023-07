O dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo) confirmou este domingo a vitória concludente da 110.ª edição da Volta à França, a segunda consecutiva, deixando a largos 7,29 minutos Tadej Pogacar (UAE), que foi protagonista a atacar o pelotão já nas ruas de Paris.





A tirada de este domingo foi de consagração para Vingegaard, que anunciou a sua presença na Volta à Espanha. Ao longo dos 115,1 km entre Saint-Quentin-en-Yvelines e os Campos Elísios, teve tempo para beber champanhe, conviver e tirar fotografias com os ciclistas que terminaram a prova. No final cruzou a meta num abraço coletivo com os companheiros de equipa. A etapa foi disputada ao sprint, com o belga Jordi Meeus (Bora) a levar a melhor sobre Jasper Philipsen (Alpecin), que ganhou a camisola dos pontos. Giulio Ciccone venceu a camisola da montanha; Pogacar a da juventude e o belga Victor Campenaerts a da combatividade. Nélson Oliveira acabou o Tour na 52.ª posição e Rui Costa na 67.ª. No próximo ano o Tour termina em Nice, com um ‘crono’.