Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto de 45 anos morre durante prova de kart em Vila Nova de Famalicão

Vítima terá sofrido doença súbita durante prova de seis horas.

19:02

Um homem com cerca de 45 anos, Nuno Cariano, morreu este domingo vítima de doença súbita quando participava numa prova de kart, no centro de Vila Nova de Famalicão.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, a vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntário de Vila Nova de Famalicão, tendo morrido já a caminho do hospital.



O alerta foi dado às 14h30, com os bombeiros a encontrarem o piloto em paragem cardiorrespiratória.



A prova, intitulada 'Seis Horas de Kart', foi suspensa durante algumas horas.



"O episódio não derivou de qualquer acidente e a pessoa em causa foi prontamente assistida pelas forças de socorro presentes na prova, e de imediato conduzida ao Centro Hospitalar do Médio Ave de Famalicão", pode ler-se num comunicado da organização.



"Apesar de todos os esforços médicos, o homem viria a falecer na sala de urgência do Hospital", concluiu.