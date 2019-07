Piloto Miguel Oliveira soma mais três pontos em Moto GP

Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo em 13º lugar no Grande Prémio da Holanda de MotoGP: somou mais três pontos e subiu ao 18º lugar no Mundial com 15 pontos. O piloto português realizou uma das melhores corridas do ano, terminando a 34,181 segundos do vencedor, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) - saiu do penúltimo lugar da grelha (20º), devido a uma penalização na qualificação por "condução irresponsável" e acabou perto dos 10 primeiros."Foi uma corrida difícil. A posição de partida não ajudou. Nas primeiras voltas não consegui ultrapassar ninguém. De qualquer forma, depois, acabei por ter um bom ritmo no final. Fui competitivo e lutei com outros pilotos, acabando por pontuar, que era o objetivo principal", disse o piloto de Almada, no final da prova.O espanhol Marc Márquez (Honda) ficou em segundo, a 4,854 segundos do vencedor, mas cimentou a liderança do campeonato (160 pontos), depois de Andrea Dovizioso (Ducati) ter sido quarto (116).A prova ficou ainda marcada pela queda e abandono de Valentino Rossi (Yamaha), tocado pelo japonês Takaaki Nakagami (Honda). O piloto italiano recebeu de imediato assistência em pista, devido a ferimentos ligeiros.A 9ª corrida da temporada de MotoGP realiza-se no dia 7 de julho, na Alemanha.