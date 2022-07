O esloveno Tadej Pogacar (Emirates) demonstrou esta sexta-feira mais uma vez que é o melhor ciclista da atualidade e um atleta que não deixa escapar uma corrida para dar espetáculo. Foi o que aconteceu na sétima etapa da Volta a França, de 176,3 km, que terminou no alto da Super Planche des Belles Filles, a primeira chegada em alta montanha da edição de este ano. “Tinha esta etapa marcada para ganhar. Foi uma vitória especial. Os meus companheiros trabalharam muito”, disse Pogacar após a vitória.





A etapa teve pouca história até aos sete quilómetros finais, no sopé das Belles Filles. Sete ciclistas que integraram a fuga chegaram ali com 1m15s de vantagem sobre o pelotão, diferença que se foi mantendo nos primeiros quilómetros da subida. Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) atacou do grupo da frente e quase ganhava a etapa. Só não aconteceu porque foi ultrapassado a 100 metros da meta por Jonas Vingegaard (Jumbo) e por Pogacar. No sprint na chegada altamente inclinada, o insaciável Pogacar acabou por vencer a etapa, a 2ª consecutiva. Na 3ª posição, a 12s dos dois primeiros, chegou Primoz Roglic (Jumbo). Ruben Guerreiro (EF Education) chegou na 30ª posição, a 2m16s e Nelson Oliveira (Movistar) foi o 69º a 7m38s. Ambos subiram na classificação geral. Esta sexta-feira corre-se a 8ª etapa, de 186,5 km, entre Dole a Lausanne (Suíça).