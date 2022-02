Depois do cancelamento do Grande Prémio da Rússia em Fórmula 1 devido à invasão da Ucrânia, Portugal entrou na reduzida lista dos países que reúnem condições para acolher a prova que estava agendada para Sochi a 25 de setembro. Caso a organização escolha a opção lusa, a 17ª corrida do Mundial 2022 será realizada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.





CM apurou, essa possibilidade é real e apenas a Turquia ou a Alemanha podem retirar a prova a Portugal. “Estamos em conversações com a organização da F1 para acolhermos a prova de substituição”, confirmou ao CM Paulo Pinheiro, diretor do Autódromo Internacional do Algarve, que refere que “tudo está dependente de questões logísticas”.



No calendário da F1, o Grande Prémio de Itália está marcado para o dia 11 de setembro. Como a logística da F1 é gigante, o Algarve poderá vir a ser uma solução vantajosa para a organização realizar a corrida seguinte na Europa, entre 23 e 25 de setembro, sem percorrer uma grande distância. A única desvantagem para Portimão é que a corrida seguinte é em Singapura, do outro lado do Mundo, no dia 2 de outubro. As opções Turquia e Alemanha poderão ser mais favoráveis a nível de custos para a organização, uma vez que ficariam mais próximos do local da corrida seguinte.





A questão financeira também será importante, uma vez que para Portugal receber a F1 de novo, após as corridas no circuito algarvio em 2020 e 2021, terá de investir alguns milhões de euros. No entanto, o impacto económico que a prova terá para o País irá compensar esse investimento. “Caso a organização escolha o circuito de Portimão, será uma excelente adição ao calendário de corridas marcadas para o Autódromo do Algarve, entre elas o Grande Prémio de MotoGP, no dia 24 de abril, com a presença do piloto português Miguel Oliveira”, assumiu ao CM Paulo Pinheiro.