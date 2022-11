Portugal enfrenta anfitriã Argentina na final do Mundial de hóquei em patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins, campeã em título, tenta este domingo a revalidação do cetro, face à anfitriã Argentina, na reedição da final de 2019, agora em San Juan, solo 'sagrado' dos 'albicelestes'.

O conjunto das 'quinas' joga para um segundo título consecutivo e o 17.º 'caneco' da sua história, igualando a recordista Espanha, que caiu nos quartos de final, enquanto a formação da casa tenta o seu sexto cetro, e primeiro desde 2015.

Na final de há três anos, em Barcelona, Portugal teve no guarda-redes Ângelo Girão a sua grande figura, ao não sofrer qualquer golo durante o encontro, prolongamento incluído, e ser batido apenas uma vez no desempate por penáltis.

O benfiquista Carlos Nicolía acertou o primeiro remate dos argentinos, no desempate, mas Girão não mais foi batido, fazendo quatro defesas, enquanto Gonçalo Alves e Hélder Nunes selaram a reviravolta (2-1).

No domingo, as duas formações voltam a reencontram-se, num embate marcado para as 23:30 (em Lisboa), com a Argentina a beneficiar do fator casa, no 'estádio' Aldo Cantoni, em San Juan, onde só ganhou em 1978, tendo perdido na última final, por 5-4, com a Espanha, em 2011.