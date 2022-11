Portugal vence França e está na final do Mundial de Hóquei

A seleção portuguesa de hóquei em patins, campeã em título, qualificou-se esta sexta-feira para a final do Mundial de 2022, ao bater a França por 4-0, na primeira meia-final, em San Juan, na Argentina.

Rafa, aos 21 minutos, Hélder Nunes, aos 47 e 50, e Henrique Magalhães, também aos 50, marcaram os golos da formação das 'quinas', que está a um triunfo de igualar os 17 títulos da Espanha.

Na final, marcada para este domingo, às 23h30, hora de Lisboa, Portugal vai medir forças com a Argentina a beneficiar do fator casa, em San Juan, onde só ganhou em 1978, tendo perdido na última final por 5-4, com a Espanha, na edição de 2011.