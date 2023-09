Portugal inicia segunda participação da história num Mundial de râguebi

A seleção portuguesa de râguebi estreia-se este sábado no Mundial de França2023 frente ao País de Gales, naquela que será a segunda participação dos 'lobos' na maior competição internacional da modalidade, após presença em 2007, no mesmo país.

Após a participação de há 16 anos, Portugal procura ainda a primeira vitória num Mundial, mas tem pela frente uma nação histórica da modalidade, oitava classificada do ranking da World Rugby, no qual a seleção lusa ocupa a 16.ª posição.

A diferença de rankings, de resto, ajuda a explicar porque é que as duas seleções europeias se cruzaram apenas uma vez em toda a sua história, visto que, no râguebi, são raras as oportunidades para as equipas do 'tier 2' e do 'tier 3' enfrentarem os mais poderosos.

Quando se cruzaram, em 1994, em Lisboa, os galeses infligiram a Portugal uma derrota por 102-11, que perdurou como a mais pesada da história do râguebi português até 2007, quando os 'lobos' foram derrotados no Mundial, pela Nova Zelândia, por 108-13.

O objetivo de somar a primeira vitória num Campeonato do Mundo é, por isso, muito complicado e o selecionador de Portugal admitiu mesmo, na quinta-feira, que "talvez só com muita sorte" poderá concretizar-se já este sábado com os galeses.

O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 disputa-se até 28 de outubro.