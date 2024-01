Portugal joga com a Suécia a inédita presença nas meias-finais do Euro2024 de andebol

Portugal defronta este domingo a campeã europeia Suécia no Euro2024 de andebol, em Hamburgo, Alemanha, numa partida em que está em jogo o apuramento para as meias-finais e superar a melhor classificação de sempre (sexto).

A seleção portuguesa, que apenas perdeu com a tricampeã mundial Dinamarca (37-27), soma por vitórias os dois jogos realizados na 'main round', frente a Noruega (37-32) e Eslovénia (33-30), e, à entrada para a terceira jornada do Grupo II, está em igualdade com a Suécia.

Caso vença, resultado que também é a chave para a definição do torneio pré-olímpico rumo a Paris2024, Portugal passa a somar seis pontos, com uma jornada por disputar, e apenas é superado pela Dinamarca, ficando em vantagem sobre Suécia, Noruega e Eslovénia.

O jogo de hoje, a ser disputado pelas 18h00 (17h00 em Lisboa), que também em caso de derrota dito o afastamento dos portugueses das meias-finais, tem o atrativo suplementar do previsível novo recorde de golos de um jogador português numa fase final, dado que Martim Costa igualou frente à Eslovénia os 38 alcançados por Carlos Resende em 2000, na Croácia.