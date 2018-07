Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal perde com a Espanha e é vice campeão europeu de hóquei em patins

Equipa anfitriã bateu os portugueses por 6-2 na final disputada na Corunha.

20:04

Portugal perdeu este domingo a final do campeonato da Europa de hóquei em patins, a ser batida pela Espanha por 6-1.



No jogo disputado na Corunha, os portugueses até entraram melhor na partida e chegaram ao 1-0 aos 3 minutos por Gonçalo Alves.



Mas a Espanha respondeu prontamente e Adroher repôs o empate aos 5 minutos. Dois minutos depois, Font fez o 2-1 e, aos 21', Eduardo Lamas levou a equipa da casa ao 3-1 com que se chegou ao intervalo.



No segundo tempo, a eficácia espanhola continuou a verificar-se, com Alabart (32') e Pau Bargalió a dilatarem a vantagem.



Portugal reagiu aos 38' com um golo de João Rodrigues, mas Espanha chegaria ao 6-2 por Ferrand Font, aos 42 minutos.