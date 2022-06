Rui Costa esteve no centro da confusão do dérbi de hóquei em patins entre Benfica e Sporting, no passado sábado à noite. A dez segundos do fim da partida, jogadores das duas equipas voltaram a trocar agressões, o que levou o presidente encarnado a descer das bancadas do Pavilhão da Luz e a dirigir-se ao rinque para serenar os ânimos.









