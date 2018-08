Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sebastian Vettel vence Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1

16:04

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) venceu hoje o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, e reduziu para 17 pontos a diferença que o separa do líder do Mundial, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), segundo na corrida.



No circuito de Spa-Francorchamps, Vettel largou do segundo lugar da 'grelha' e ultrapassou o campeão do mundo ainda na primeira volta, para liderar a corrida até final e alcançar a 52.ª vitória da sua carreira, a quinta da presente temporada.



O germânico, quatro vezes campeão do mundo, completou as 44 voltas (308,052 km) em 1:23.34,476 horas, terminando com 11,061 segundos de avanço sobre Hamilton e 31,372 em relação ao holandês Max Verstappen (Red Bull), terceiro classificado.



Após 13 das 21 provas do calendário, Hamilton lidera o campeonato do mundo, com 231 pontos, enquanto Vettel é o segundo, com 214. O finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), que abandonou na nona volta, segue em terceiro, com 146.