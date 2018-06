Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting vence Benfica no primeiro jogo da final do campeonato de futsal

Segundo encontro que será disputado em cinco partidas disputa-se a 20 de junho.

Por Lusa | 17:55

O bicampeão Sporting colocou-se este sábado em vantagem na final do campeonato protuguês de futsal, ao vencer em casa o Benfica, por 5-4, no primeiro encontro da decisão.



Os 'encarnados' estiveram a vencer por 2-0, com golos de Fernandinho (03 minutos) e Raul Campos (15), que bisaria aos 32, mas Fortino (17, 23 e 29), Divanei (30) e Merlim (37) marcaram os golos dos 'leões'. Robinho ainda reduziu a poucos segundos do final.



O segundo encontro da final, que será disputada em cinco partidas, disputa-se em 20 de junho, na Luz.