Tour de França começa hoje com três portugueses na Volta mais mediática do ciclismo

O dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) inicia este sábado a defesa do título de campeão da Volta a França em Bilbau (Espanha), na partida da 110.ª edição, que terá três portugueses no pelotão.

Vencedor em 2022 e 'vice' em 2021, Vingegaard tem como maior adversário o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), campeão nas edições de 2020 e 2021 da 'Grande Boucle'.

Enquanto o dinamarquês de 26 anos chega ao Tour com um triunfo recente no Critério do Dauphiné, que juntou às vitórias na Volta ao País Basco e no Gran Camiño, 'Pogi' vai partir para a primeira etapa, uma ligação 'ondulada' de 182 quilómetros, com início e final em Bilbau, como recém-coroado campeão nacional de fundo e de contrarrelógio.

No entanto, o estado de forma do esloveno de 24 anos é uma incógnita, uma vez que esteve quase dois meses parado devido a uma queda no final de abril, na Liège-Bastogne-Liège, na qual fraturou o pulso esquerdo.

A decisão do vencedor da 110.ª edição, que termina em 23 de julho, em Paris, deverá acontecer entre os dois últimos vencedores da prova francesa, marcada este ano pelo regresso do campeão de 2019, o colombiano Egan Bernal (INEOS), depois de dois anos de ausência e de uma longa convalescença motivada pelo acidente grave que sofreu no início de 2022 e que o manteve afastado da estrada por sete meses.

Entre os favoritos, destaque ainda para o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), terceiro classificado do Tour em 2021 e vencedor do Giro2019, ou de Jai Hindley (BORA-hansgrohe), o australiano que abdicou este ano de defender o título na 'corsa rosa' para centrar-se no Tour.

A eles junta-se David Gaudu (Groupama-FDJ), quarto na passada edição e maior esperança francesa, os espanhóis Mikel Landa (Bahrain Victorious) e Enric Mas (Movistar) ou os gémeos britânicos Simon (Jayco AlUla) e Adam Yates, este último como 'plano B' da UAE Emirates caso Pogacar se ressinta da lesão.

Esta edição da 'Grande Boucle' apresenta ainda como aliciante adicional a presença do britânico Mark Cavendish (Astana), que, na sua última época no pelotão, procura fazer história e isolar-se como ciclista com mais vitórias em etapas no Tour, desempatando com as 34 de Eddy Merckx.

Os portugueses Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro (Movistar) e Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) estão entre os 176 ciclistas que este domingo vão começar a percorrer 3.405,6 quilómetros, entre Bilbau e os Campos Elísios, que em 23 de julho vão testemunhar a 'coroação' do sucessor de Jonas Vingegaard.