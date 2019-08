Última etapa da Volta a Portugal em bicicleta condiciona trânsito em Gaia

A 10.ª e última etapa da Volta a Portugal em bicicleta vai, no domingo, condicionar o trânsito em algumas artérias do concelho de Vila Nova de Gaia, indicou esta terça-feira a autarquia local.Em causa a prova que será feita em contrarrelógio, sendo que o percurso terá início em Vila Nova de Gaia e terminará no Porto."Para assegurar o normal funcionamento desta iniciativa, algumas ruas da cidade estarão totalmente cortadas, entre as 13:00 e as 17:30" horas de domingo, indicou a autarquia de Gaia, em comunicado.Na nota a Câmara enumera que vão estar condicionadas as seguintes artérias e zonas: Rua da Praia, Cais do Lugan, Cais do Cavaco, Avenida Mestre José Rodrigues, Alameda da Empresa, Via Engenheiro Edgar Cardoso, Avenida Manuel de Oliveira, Via Rosa Mota, Via da Misericórdia, Rua General Torres, Rua Luís de Camões, Avenida da República (sentido ascendente entre a Rua Camões e a rotunda de Santo Ovídio), Rotunda de Santo Ovídio, Avenida D. João II (sentido Gaia-Porto), bem como a ponte do Infante."A Câmara de Gaia pede a compreensão de todos para os constrangimentos de trânsito nas ruas mencionadas e convida os interessados a assistir a este evento único", termina o comunicado.As cidades de Vila Nova de Gaia e do Porto acolhem no domingo a etapa final da 81.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta, num contrarrelógio individual de 19,5 quilómetros que terminará na Avenida dos Aliados, palco da consagração dos vencedores.