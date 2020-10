As ruas de Lisboa pararam este sábado para receber António Félix da Costa, campeão de Fórmula E na temporada 2019/20, e o seu monolugar elétrico DS E-TENSE FE20. O percurso, de 20 quilómetros, começou em Belém, junto ao Museu dos Coches, e passou por lugares tão emblemáticos como o Rossio, o Terreiro do Paço, a Rotunda do Marquês de Pombal e a Avenida da Liberdade.

O piloto natural de Cascais, que corre com as cores da DS TECHEETAH, desfilou pelas ruas da cidade e brindou os milhares de fãs que o apoiaram durante a temporada que o consagrou campeão na prova que muitas vezes é apelidada de "Fórmula 1 dos carros elétricos".

Além de ter vencido o campeonato, António Félix da Costa também somou dois recordes pessoais na disciplina: três pole-positions consecutivas e três triunfos consecutivos numa só época.

Recorde-se que a DS Automobiles é o único construtor presente no campeonato que soma vitórias em Grandes Prémios de Fórmula E desde 2016.