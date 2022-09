Vários portugueses no pódio nos campeonatos da Europa de vela classe 6 metros

Portugal teve este sábado vários velejadores no pódio dos campeonatos da Europa da classe 6 metros, nomeadamente nas classes Open e Classic que competiram em Cascais.

Na classe Open, os suíços Momo juntaram o título europeu ao mundial, terminando com 18 pontos, os mesmos da Seljm, tripulada pelos olímpicos portugueses Patrick Monteiro de Barros, Álvaro Marinho e Nuno Barreto, a quem se juntaram Henrique Anjos e João Matos Rosa, que foram segundos.

O pódio ficou completo com o Scoundrel One, tripulado pelos portugueses Vasco Pereira, Diogo Cayolla, também olímpico, Diogo Barros, Tiago Morais e Moritz Spitzauer.

Na prova Classic, e com o primeiro e segundo lugar já definidos na sexta-feira, com o título a pertencer ao barco espanhol Bribón 500, com 10 pontos, seguido dos romenos Essentia, com 17 pontos, que tinha a bordo o velejador olímpico português Hugo Rocha, faltava encontrar o terceiro, que seriam os espanhóis Titia, que venceram a regata de hoje, terminando com 20 pontos.

As classes Classic e Open distinguem as embarcações construídas antes e após 1975, respetivamente.