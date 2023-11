Verstappen soma em Abu Dhabi 19.ª vitória na temporada da Fórmula 1

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1, encerrando o Campeonato do Mundo com 19 triunfos nas 23 corridas disputadas.

O já tricampeão do mundo partiu da primeira posição da grelha, concluindo as 58 voltas ao circuito no Yas Marina com uma vantagem de 17,993 segundos sobre o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo classificado, e de 20,328 sobre o britânico George Russell (Mercedes), terceiro.

Com este triunfo, o 54.º na sua carreira, Verstappen conclui a temporada com 575 pontos, mais 290 do que o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que totalizou 285, enquanto o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que este domingo não foi além do nono lugar, encerrou o pódio com 234.