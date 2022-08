Verstappen vence GP da Bélgica e cimenta liderança no Mundial de Fórmula 1

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 e cimentou ainda mais a liderança no Mundial de pilotos.

Partindo do 14.º lugar da grelha, Verstappen concluiu as 44 voltas com 17,841 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi segundo, e 26,886 sobre o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que foi terceiro.

Com esta vitória, a terceira consecutiva e a nona da temporada em 14 corridas, Verstappen soma, agora, 284 pontos, até porque ganhou o ponto extra atribuído ao piloto que faz a volta mais rápida em corrida.