Multidão em terra, solidão no mar. Lucas Chumbo surfa onda gigante na Nazaré

Apesar das arribas da Nazaré terem reunido milhares de pessoas, no mar era só Lucas Chumbo as ondas, durante o dia desta quinta-feira.O swell histórico que se viu presenteou os surfistas que gostam de arriscar surfar nas ondas gigantes de Portugal. A ideia é, que o recorde do paulista Rodrigo Koxa de 80 pés (24,4 metros) tenha sido superado pelo também brasileiro, Lucas Chumbo mas os recordes só são validados posteriormente, pela World Surf League (WSL).