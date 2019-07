Volta a Portugal arranca esta quarta-feira em Viseu

Começa esta quarta-feira (15h00) em Viseu, com um prólogo de 6 quilómetros (contrarrelógio individual), a 81ª edição da Volta a Portugal em bicicleta. Até 11 de agosto, o pelotão formado inicialmente por 133 ciclistas de 19 equipas, vai percorrer um total de 1 531,3 quilómetros.Na verdade, esta é uma Volta ao norte e centro de Portugal. A localidade mais a sul do roteiro da competição é Santo António dos Cavaleiros, em Loures (arredores de Lisboa), no final da 2ª etapa. No dia seguinte a competição volta a subir no mapa, com partida de Santarém e chegada a Castelo Branco.A propósito de subidas, o ponto alto da competição, no sentido literal do termo, situa-se na Torre (Serra da Estrela), local mais alto de Portugal Continental. A caravana passa por lá na 4ª etapa. Outras escaladas de respeito estão na serra do Larouco (7ª etapa) e na Senhora da Graça (9ª e penúltima etapa). A competição termina com um contrarrelógio de 19,5 quilómetros entre Gaia e o Porto.A prova fica marcada pela ausência do espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), devido a lesão. Sem o vencedor das duas últimas edições, abre-se a incerteza sobre o seu sucessor na lista de vencedores.Há vários candidatos à vitória. Entre os favoritos estão João Rodrigues e Edgar Pinto (FC Porto), Joni Brandão (Efapel), Tiago Machado e Alejandro Marque (Sporting). A prova deste ano, contudo, promete ser muito aberta.O espanhol David Blanco detém o recorde de vitórias na competição (5), seguido de Marco Chagas (4), Alves Barbosa e Joaquim Agostinho (3 cada). Alves Barbosa ganhou 34 etapas (melhor registo histórico).O vencedor da Volta a Portugal recebe um prémio de 16 045 euros. O melhor classificado de cada uma das 10 etapas arrecada 3 060 euros. Total de prémios é de 128 790 euros.