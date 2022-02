Os melhores ciclistas do pelotão mundial estão de regresso ao Sul de Portugal para mais uma edição da Volta ao Algarve em Bicicleta. A prova irá contar com 174 participantes, provenientes das 25 equipas inscritas na prova.









“Este ano, a ‘Algarvia’ favorece mais os contrarrelogistas, vamos para a zona de Vila Real de Santo António, local que queremos colocar no mapa da Volta”, referiu Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, à margem da apresentação do evento, que decorreu ontem no auditório da Região de Turismo do Algarve.

O percurso da prova foi alterado, o que irá permitir aos ciclistas das diversas especialidades sobressaírem nos vários dias. A primeira etapa irá ligar Portimão a Lagos, numa extensão de 199,1 km. No segundo dia, os ciclistas irão partir de Albufeira e terão pela frente 182,4 km até à mítica chegada ao Alto da Fóia, em Monchique. A terceira etapa começa em Almodôvar, no Alentejo, e termina em Faro, naquela que é a tirada mais longa da prova, com 209,1 km. O quarto dia está reservado para o contrarrelógio, o mais extenso dos últimos anos, com 32,2 km, e irá ligar Vila Real de Santo António a Tavira. A última etapa será a subida ao Alto do Malhão, em Loulé, com os ciclistas a partirem de Lagoa, num total de 173 km percorridos.





Remco Evenepoel, jovem belga de 22 anos, é apontado pela organização como um dos principais candidatos à vitória final, depois da edição de 2021 ter sido ganha pelo português João Rodrigues. A 48º edição da Volta ao Algarve irá decorrer entre 16 e 20 deste mês e terá transmissão em direto na CMTV.