Ainda estão por atribuir 112 876 euros em incentivos à compra de veículos sem emissões e bicicletas pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente, principal instrumento financeiro para as políticas do Ambiente. Cerca de 200 candidaturas estão à espera da validação do incentivo - tendo em conta os valores dos veículos, nem todos os candidatos vão receber o apoio.