Mal entra no Toyota Camry branco, que as poeiras do deserto transformaram em castanho manchado, Abdullah Suwailem conecta o Spotify ao automóvel e vai direto a ‘Ween El-Kalam’, um clássico dos Hayajan. Os decibéis prejudicam a comunicação, mas Abdullah explica que a banda saudita, cuja formação inclui jordanos, decidiu sediar-se em Amã e que é das mais populares em Riade apesar de não lançar nada novo há uns anos.









Ver comentários