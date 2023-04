Consta que, quando querem perder peso, as atrizes Reese Witherspoon e Jennifer Aniston comem em pratos de bebé para não excederem a quantidade de alimentos que se permitem a cada refeição. Que a cantora Fergie e a modelo Heidi Klum acreditam que se beberem vinagre não há gordura que resista, que Beyoncé tem fé no sumo de limão misturado com malagueta e boldo (uma planta com propriedades digestivas, anti-inflamatórias e antioxidantes) e Nicole Kidman já confessou ter comido apenas três ovos cozidos por dia em alturas em que precisava de caber num vestido mais justo.









