Foram dois anos a cantar entre portas ‘Cheira bem, cheira a Lisboa’, a assar sardinhas na varanda, a lamentar a pandemia que impediu os arraiais, parou as marchas, travou os casamentos de Santo António. Mas este ano as festas de Lisboa voltam e com elas a possibilidade de dar um pezinho de dança nos bailaricos espalhados pelos bairros, enfrentar enchentes na fila para as sardinhas e o caldo-verde e nem pensar reclamar com a confusão, porque nos anos anteriores não foi possível fazer nada disso.









