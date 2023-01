O Papa polaco sofreu um grave atentado num dia 13 de maio, visitou a Cova da Iria, logo no ano seguinte (1982), para agradecer à "Senhora mais brilhante do que o sol" o facto de ter sobrevivido aos disparos do turco Ali Agca, abraçou a Irmã Lúcia e ajoelhou-se, comovido, na Capelinha das Aparições.













