O bancário John, a professora Ruth, o antiquário Thomas, a escritora Anna Burns, o guitarrista Keith Richards, a Rainha Isabel II, por indicação governamental, no auge da pandemia, tinham de estar confinados no seu quarto, apartamento, mansão ou palácio. Mas, ao contrário do que era exigido a milhões de britânicos, para evitar a propagação da Covid-19, na célebre porta nº 10 de Downing Street houve 16 ajuntamentos festivos de membros do Executivo e seus assessores.