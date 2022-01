O sucesso da Samsung no mercado dos telemóveis dobráveis não passou despercebido entre algumas das maiores marcas de smartphones. A sul-coreana vendeu quatro vezes mais dispositivos dobráveis em 2021 do que no ano anterior. Os lançamentos do Z Flip3 5G, modelo que foi considerado pela revista ‘Time’ como uma das 100 melhores invenções do último ano, e do Z Fold 3 foram decisivos para o aumento de vendas.