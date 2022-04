O livro ‘"Tenho o Prazer de Informar o Senhor Director..." Cartas de Portugueses à PIDE (1958-1968)’ (ed. BookBuilders) mostra que as relações da maioria de uma sociedade despolitizada com a polícia repressiva do salazarismo tiveram várias ‘nuances’.



Ao contrário do que sustentava a anterior historiografia sobre a PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado), o seu livro revela que a tese do "medo generalizado" de um "povo-vítima" não tem fundamento.









