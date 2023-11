O quilómetro zero da Estrada Nacional 222 marca também o início da Avenida Vasco da Gama, no centro da cidade de Vila Nova de Gaia. E nada melhor do que arrancar de uma artéria chamada Vasco da Gama para navegar, Douro acima, até às fragas do rio Côa, que os antepassados da pré-história escolheram para, há cerca de 25 mil anos, deixar a marca da sua existência.









