Estrada municipal ‘atropela’ solar do século XVIII

Por causa da construção de uma simples estrada municipal, um solar com mais de 200 anos de história está votado ao abandono em Santa Cruz da Trapa, concelho de São Pedro do Sul. Nem sequer o facto de ter sido uma das mais belas casas nobres da região valeu ao palacete dos Malafaias melhor sorte.De acordo com a Direção-Geral do Património Cultural, a data provável de construção do solar situa-se entre 1760 e 1770, sendo atribuída à vontade de Pantaleão Roiz Malafaia, comendador de São Salvador da Várzea de Arouca e 1º capitão-mor do concelho, que casou em São Pedro do Sul com Helena Vaz de Azevedo, mudando-se então para Santa Cruz da Trapa e dando início a uma longa e conhecida linhagem de Malafaias na região.