A 9 de junho, a atriz Marta Melro anunciava a separação de Paulo Vintém, ao fim de seis anos de namoro e uma filha de quase 1 ano. A 26 de junho, Sara Matos e Pedro Teixeira, pais de um menino de 2 anos, revelavam o fim de uma relação de nove. No mesmo mês, Zulmira e Jesualdo Ferreira também assinaram os papéis do divórcio depois de 33 anos de vida em comum e Margarida Corceiro assumiu o fim da relação com João Félix, que há muito já ia dando sinais de estar tremida.









