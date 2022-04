Tem 49 anos e não fosse ter agarrado dois casos mediáticos ninguém agora a reconheceria. Primeiro safou uma inspectora da PJ de homicídio e agora aparece de ‘braço dado’ com pedro dias no ‘reality show’ da sua rendição à polícia. É conhecida por ser “vistosa”. O par que forma com o atual companheiro, também advogado, mereceu alcunha mordaz – são “o casal maravilha”