Existe desde 2002 e teve um ‘boom’ há 10 anos. O LinkedIn é, fundamentalmente, uma rede para estabelecer contactos profissionais com a intenção de partilhar experiências e, cada vez mais, para se poder dar a conhecer a possíveis empregadores.



Uma das ferramentas com maior utilidade é o separador "vagas", que funciona como uma verdadeira base de dados com ofertas de emprego.









